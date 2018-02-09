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Şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

Kayseri'de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yaptırılan "Şehit Polis Memuru Ahmet Göben Kütüphanesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Şehit polisin adı kütüphanede yaşatılacak

Yahyalı ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu'nda oluşturulan Z kütüphanenin açılış töreninde, şehidin özgeçmişi okundu.
Kaymakam Murat Duru, açılışta yaptığı konuşmada, Z kütüphanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Çocukların okuyup iyi yerlere gelmeleri için çok çalışmaları gerektiğini belirten Duru, "Sizlerin de önümüzdeki yıllarda iyi yerlere gelmeniz için mutlaka okumanız lazım. Güzel Türkiyemizi uçurumun kenarına getirip, sömürge altına almaya çalışanlar var. Ülkemizin bütünlüğünü bozmak isteyen terör örgütleri var. Bunların içinde PKK terör örgütü neyse PYD terör örgütü de aynıdır." dedi.
Daha sonra açılışı yapılan kütüphanede, bin 100 kitap ve 6 bilgisayar bulunuyor.
Törene, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Arslan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, Yahyalı Emniyet Müdürü Yasin Zeki, Yahyalı İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Selahattin Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile davetliler katıldı.

AA
 

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