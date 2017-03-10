Şehit Yiğitcan Ciğa´nın ailesine ziyaret

Ziyarette Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Serkan Karakaya ve okulda görev yapan öğretmenler de hazır bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Şehit eşi Nadiye Çiga, eşinin adının özellikle, özel eğitim uygulama okuluna verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu belirterek İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Vali Süleyman Kamçı’ya teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı Şehit ailesine yaptığı konuşmada "Takdiri ilahi, şehitlik öyle sıradan bir olay değil. Herkese nasip olmaz. Şehitlik Peygamberlikten sonra gelen bir mertebedir. Ben şehidimize Allah'tan rahmet, sizlere de sabırlar dilerim. Şunu unutmamak lazım şehidimiz Yiğitcan Çiga ismi okulumuzda ebediyen yaşayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Ziyaret sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı´nın kucağından inmeyerek renkli görüntüler oluşturan Şehidin 15 aylık kızı Sare, Osman Elmalı'nın manevi torunu oldu.

İHA



