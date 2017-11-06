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Şehitler Camii açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Talas ilçesinde yapımı tamamlanan Şehitler Camii'ni hizmete açtı.

Şehitler Camii açıldı
Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde yapılan Şehitler Camii'nin açılışına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bu güzel açılışa hepiniz hoş geldiniz. Aslında yolda gelirken şimdi Başakpınarlı hemşerilerimizle buluşacağız. Ne anlatayım diye kafamda hesap yaparak gelmiştim. Biraz Başakpınarımızdan, biraz Kayserimizden, biraz da Türkiye’nin son günler de içinde bulunduğu ortamdan da bahsetmeyi çok istiyordum. Ancak şu ortam buna çok müsait değildir. Bugün hiç unutamayacağımız bir açılış yapıyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta belediye başkanlarımızdan ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Cenabı Allah keselerine bereket versin. Nice güzel hizmetlerde bir araya geliriz. Nasıl olsa hep birlikte oluyoruz, bu sohbeti sizinle beraber yaparız" diye konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, caminin ismini özellikle Şehitler Camii olarak koyduklarını belirterek, ilçede hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.
İHA
 
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