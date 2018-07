Şehitler İçin Eller Semaya Kalktı

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan programa, Vali Süleyman Kamçı, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Karayel, İsmail Tamer ve Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü, MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve ellerindeki Türk Bayraklarıyla alanı dolduran Kayserililer katıldı.



Kuran-ı Kerim'in okunması, salavat ve tekbirlerin getirilmesi ile başlayan program, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yaptırdığı dua ile devam etti.



Duasına "Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten, büyük bir badireden kurtaran Yüce Rabbimiz! Sana sonsuz hamd u senalar ediyoruz. hamdimizi, şükrümüzü dergah-ı uluhiyyetinde kabul eyle Allahım!

Ya İlahî, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik ihaneti püskürtmek için hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını din ü devlet, mülk ü millet, istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle Ya Rabbi!

Bütün şehitlerimizi, Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allahım!

Kabirlerini pür nur, makamlarını âlî eyle Allahım! Her birine rahmet ve minnet borçlu olduğumuz mübarek şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle Ya Rabbi!

İlahi! Ecdadından aldığı kudsi mirasa, vatanına ve istiklaline sahip çıkan, hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına almak üzere planlanan bu işgal karşısında Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kalkışmaya dur diyen bu necip milletimize asla zeval verme Allahım!

Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istiklalini en muazzez varlığı bilen, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle yâd edilecek olan aziz milletimizi mahzun etme Allahım!

Zalime karşı mazlumun yanında yer alan, gariplere, kimsesizlere, biçarelere çare olan, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin kendisine sığınanlara bağrını açan, fakire, düşküne, yetime kol kanat geren bu millete hep rahmetinle muamele eyle Allahım! Bu ihanet kalkışmasına karşı duran, milletinin yanında yer alan silahlı kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü kötülükten, şer, fitne ve fesattan muhafaza eyle!

Allahım! Suret-i Haktan görünerek din görüntüsü altında bu milletin arasına fitne, fesat tohumları ekenleri kahr u perişan eyle! Bizi dinle, imanla, Kur'an'la, Peygamberle, Allah ile aldatanlardan ve aldananlardan eyleme Allahım! Bu aziz millete karşı hile, oyun ve tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına çevir ya Rabbi!

Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım!

Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ve merhametten ayırma Allahım!

Kötülerin kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Allahım!

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan bizleri halas eyle! Biz sana dayandık, sana güvendik, gücümüzü sana imandan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah'ım!

İntikam hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi aşan kullarından olmaktan sana sığınırız. Sen, milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle Allahım!

Ya Rabbi! Aziz milletimizin katkısıyla bütün şehitlerimiz için okuduğumuz 100 bin hatmi şerifi kabul eyle. Şehitlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz makbul eyle. Makamlarını âli mekanlarını cennet eyle. Bu hatimleri okuyan, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle Allahım!

Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslâm beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım!" diyerek devam eden İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yaptırdığı bu duaya, tüm Kayseri halkı hep birlikte "Amin" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kayseri Milletvekilleri konuşmalar yaptı, sanatçılar Murat Belet ve İsmail Altunsaray ilahiler söyledi, kahramanlık türküleri okudu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Kayseri'deki tüm camilerden ve Cumhuriyet Meydanı'daki sahneden salâlar okundu.



Sabah namazı ise Kayseri İl Protokolünün de katılımı ile Bürüngüz Camii'nde hep birlikte kılındı. [Kurumsal]