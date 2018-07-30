Şehitlerin kıyafetleri Kayseri’de sergilendi

Hunat Kültür Merkezi’ndeki Şehitlerimizin Emanetleri sergisinin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Vekili Mehmet Emin Avcı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu vatanı canları pahasına savunan şehitlerimiz için böylesi bir serginin seve seve içinde olduklarını belirtti. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Şehitlerimizin emanetleri bu sergide yer alan eşyalar; ama asıl emanetleri aileleri. Önemli olan şehit ailelerimizin yanlarında olup acılarını paylaşabilmek. Bu anlamda şehit ailelerimizden gelen her türlü talepte yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim” dedi.



Büyükşehir Belediyesi Hunat Kültür Merkezi’nde açılan Şehitlerimizin Emanetleri sergisinde terörle mücadelede şehit olan vatan evlatlarımızın kıyafetleri sergileniyor. Sergide aralarında Kayserili şehitlerimizin de bulunduğu 160 şehidimize ait kıyafetler yer alıyor. Sergi için şehir dışından da çok sayıda şehit ailesi Kayseri’ye geldi. 10 gün açık kalacak olan sergi Kayseri’den sonra Sivas’ta açılacak. Sergi, saat 10.00 ile 18.00 arasında gezilebilecek.

