Şehitlikte duygusal Anneler Günü Kayserili şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla evlatlarının mezarını ziyaret etti.Kayseri'deki şehit anneleri, Anneler Günü dolayısıyla çocuklarının kabrine ziyarette bulundu. Vatan savunmasında evlatlarını şehit veren anneler, Kartal Şehitliği'ne gelerek çocuklarının mezarlarının başında dua edip, gözyaşı döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren Anneler Günü dolayısıyla şehitliklere gelen anneler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) El Bab'da düzenlediği operasyonda şehit düşen Osman Çelik'in annesi Suriye Çelik, oğlunun 2 sene önce şehit olduğunu ve dünyada en zor acının evlat acısı olduğunu söyledi.

Şehit evladının kabrine hemen hemen her gün uğradığını belirten Çelik, "Bugün Anneler Günü, tüm şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Osman, Ankara'da askerlik yaparken o zamanlar Anneler Günü'ydü. Bana bir havlu hediye etti. Onu her zaman saklarım." dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Kadir Çelebi'nin annesi Şadiye Çelebi de Anneler Günü'nde oğlunun yanında huzur bulduğunu anlattı.Özel günlerde oğlunun mezarına geldiğini ve kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirten Çelebi, "Bugün Anneler Günü biz ona geldik. En büyük acı evlat acısıdır ama mecbur dayanacağız, katlanacağız. Vatan ve millet için biz de oğlumuzun görevini anne ve baba olarak yapıyoruz." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ise şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Öte yandan, Kayseri'de çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler, Anneler Günü dolayısıyla şehit aileleri için şehit mezarlarına mektup bıraktı.

AA

