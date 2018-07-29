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ŞEHRİN TEK DERDİ BU MU?

Kayseri’nin “hızlı tren, şehir içi trafik düzenlemesi, daralan dış pazar ve azalan devlet yatırımları” gibi yıllardır çözüm bekleyen sorunlar dururken, Kayseri Ticaret Odası’nın önemli sorun olarak Kazancılar Çarşısı’ndaki Kadın Heykeli’yle işe başlaması şaşkınlık yarattı.

ŞEHRİN TEK DERDİ BU MU?

Kayseri’nin daralan ihracat pazarı, yetişmiş ara eleman, üreticiye düşük faizli kredi ve Kayseri Ticaret Odası’nın üyelerini doğrudan ilgilendiren daha birçok sorun çözümsüz şekilde orta yerde dururken, KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un “Çarşıdaki Kadın Heykeli” sorununa öncelik vermesi anlaşılamadı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kazancılar Çarşısı’ndaki Kadın Heykeli’nin yapıldığı maddeden dolayı “yıllar sonra” tehlike taşıdığı için kaldırıldığını belirterek, “Esnaf şikayet etti, inceledik, bozulan yerlerin tamiri mümkün olmayınca yenisinin yapılması için kaldırılmasını istedik” dedi.
 

İlter SAĞIRSOY

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