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Şeker ailesi 15 Temmuz coşkusuna katıldı

Kayseri Cumhuriyet Meydanında yapılan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü etkinliğine Kayseri Şeker ailesi de Yönetim Kurulu üyeleri, çiftçiler ve çalışanlarıyla birlikte katılarak 15 Temmuz coşkusunu Cumhuriyet Meydanında hep birlikte sabah ezanlarına kadar yaşanmasına katkı sağladılar.

Şeker ailesi 15 Temmuz coşkusuna katıldı
Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Kayseri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Günü etkinliğinde, Belediyeler, STK ve birçok kurumun katkıları yanında Kayseri Şeker tarafından da lokma tatlısı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Kayseri Şeker’in ikram çadırında günün önemi ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Biz Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak; Yönetim Kurulu üyelerimiz, çiftçilerimiz ve çalışanlarımızla her zaman Devletimizin, Milletimizin, Demokrasimizin ve Hükümetimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu gün de Milletimizle kaynaşma adına bu meydandayız dedi.
Başkan Akay açıklamalarını şöyle sürdürdü; “15 Temmuz 2016 Günü Devletimizin ve Vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, Demokrasimize ve Milli iradeye karşı; Ülkemizin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin piyonu hain FETÖ’cü örgüt ve onun Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantıları tarafından haince yapılan darbe girişimi gününde Milletimiz bu meydanları doldurmuştu. Bu sene de o hain darbe girişiminin yıldönümünde aynı duygu ve aynı heyecanla Kayseri Cumhuriyet Meydanı Kayserililer tarafından dolduruldu. Biz de Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak; Yönetim Kurulu üyelerimiz, çiftçilerimiz ve çalışanlarımızla her zaman Devletimizin, Milletimizin, Demokrasimizin ve Hükümetimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu gün de bu meydanda Milletimizle kaynaşma adına bu meydandayız. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda düzenlemesi yapılan Kayseri Cumhuriyet meydanındaki etkinlikler kapsamında Milletimizin ağzını tatlandırma görevi de Kayseri Şeker’e verildi ve bizler de hazırlamış olduğumuz lokma tatlıları ile vatandaşlarımızın ağzını tatlandırıyoruz.
Allah Milletimizin ağzını bozdurmasın. FETÖ’nün, PKK’nın, dış güçlerin saldırıları ve bütün bu alçak darbe girişimine karşı Cenab-ı Allah Devletimize ve milletimize güç versin. Güçlü olmak durumundayız. Güçlü olmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmak durumundayız. Bu birlikteliği bu güne kadar sağladık İnşallah Bu günden sonra da sağlamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki İnşallah bundan sonra Türk Milleti bu tür alçak darbe girişimlerine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Bundan sonra daha uyanık şekilde davranılacak ve Devletimiz güçlenerek ilelebet varlığını sürdürecektir. Buna her bir şekilde katkı sağlayan Devletiyle ülkesiyle bir ve beraber olan herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Bu coşkuya katılan insanlara teşekkürlerimi sunuyorum Allah Türk Milletine zeval vermesin biz de bu manada elimizden gelen gayreti göstereceğiz ”dedi.
Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklere Kayseri Şeker ailesi; Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker Fabrikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları, çiftçiler ve çalışanlar akşam saatlerinden itibaren iştirak ederek hem meydandaki coşkuya katkı sağladılar hem de vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundular.
İHA
 
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