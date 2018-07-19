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Şeker sektörüne Kayseri Şekerden yazılım desteği

Şeker sektörünün tarladan sofraya kadar olan bütün aşamalarında yerli ve milli bir yazılım sistemini geliştiren Kayseri Şeker, Şeker sektöründen gelen talepler üzerine yazılım hizmetlerini, sektöre destek vermek adına satışa sunuyor. 

Şeker sektörüne Kayseri Şekerden yazılım desteği

Kayseri Şeker tarafından geliştirilen yazılım hizmetlerinin talepte bulunan firmaların taleplerinin kapasite ve hizmet ağı üzerindeki gerekli hesaplamaların yapılması sonrasında hizmet alınabileceği belirtildi. 

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri şeker her yönüyle Türkiye'de örnek bir kuruluştur. Bilgi Teknolojileri Birimimiz yapmış olduğu yazılımlar ve uygulamalar çerçevesinde iddia sahibidir. 
Şeker sektöründeki diğer firmalardan gelen taleplerin, Bilgi Teknolojileri Yazılım Hizmetleri Birimimiz tarafından değerlendirilmesi sonrasında geliştirmiş olduğumuz yazılım hizmetlerini kullanılabilecektir. 

Amacımız; Şeker sektörünün kendisini geliştirerek Dünya ile rekabet etmesine işlerini en başarılı bir şekilde yürütmelerine katkı sağlamaktır" dedi.
 

İHA

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