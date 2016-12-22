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Şeker yönetiminden teröre lanet

Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, Şehit Komandolar Durağı’nı ziyaret ederek terörü lanetlediler. Yöneticiler, şehitler için Kuran-Kerim okunup dua edilmesinden sonra otobüs durağına karanfil bıraktılar.

Şeker yönetiminden teröre lanet
Pancar Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay burada yaptığı açıklamada, Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerimize yönelik terör eylemini şiddetle lanetlediklerini belirtti. Akay şunları söyledi;
 
“Ülkemizin birliğini bütünlüğünü inşallah kimse bozamayacak. Bu saldırıların hepsi bertaraf olacak. Bu ülkeye kastedenlerin hepsi inşallah yok olacak. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Memleketimizin birliğini bütünlüğünü bozmasın ve hainlere de inşallah fırsat vermesin.” (Kayseri Gündem)
 
 



 
 
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