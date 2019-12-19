Şeker’de yeni iletişim dönemi

Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen lansman toplantısına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kooperatif üyesi çiftçiler ve personeller katıldı.



Tarım endüstrisinin global ölçekte çözüm bulması için yeni iletişim dönemi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Akay, “65. yılında köklü geçmişi ve deneyimi, on binlerce çiftçisinin azmi, teknolojinin ve inovasyonun bileşimiyle AR-GE projelerine hız veren Kayseri Şeker, 3 fabrikasında da doğaya saygılı üretimi esas alıyor, 6 iştirakiyle 360 derece hizmet alanı sunuyor ve tarıma dayalı endüstrinin global ölçekte çözüm ortaklığını yapıyor. Üretimde daima kendini güncelleyen bir kurum olma özelliğiyle sektörünün doğal lideri ve rehberi Kayseri Şeker, üretim kadar iletişimin de değer oluşturduğu günümüzde, çiftçilerinden kurum çalışanlarına, müşteri portföyünde yer alan global markalardan tarım endüstrisine, medyadan kamuoyuna kadar etkileşim hâlinde olduğu tüm paydaşları ile konvansiyonel ve dijital tabanlı yeni nesil iletişim dönemini başlatıyor. Yeni iletişim dönemi, Kayseri Şeker’in gelecek rotasını temsil ediyor. Kayseri Şeker, marka değerinin ve bilinirliğinin artmasını, prestijli yapısının dünyaya yansımasını sağlayacak uluslararası standartlardaki iletişim projeleri ile tüm paydaşlarına kesintisiz şekilde ulaşmayı ve tarım konusunda doğru bilgi kaynağı olmayı hedefliyor” dedi.



Akay, köklü değerlerini tüm paydaşlarıyla geleceğe taşımak için hazır olduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Kayseri Şeker’in yeni nesil iletişim dönemi, logo değişimi ve kurumsal kimlik standartlarının belirlenmesi, stratejik iletişim planının oluşturulması, yeni web sitesi ve sosyal medya hesaplarının kurumsallık çizgisine taşınması, görsel tasarımların ve video iletişiminin dijital iletişim mecralarına entegrasyonu ile bütünsel bir etkiyi oluşturuyor. Kayseri Şeker, köklü değerlerini, tüm paydaşları ve yeni iletişim stratejileri ile geleceğe taşımak için bugünden hazır. Ben hepinizi sürdürülebilir hedeflerle geleceğe davet ediyorum.”



Akay’ın konuşmasının ardından lansman ile ilgili hazırlanan video izletilerek yeni logonun tanıtımı yapıldı. Yapılan tanıtımda, logoda bulunan yeşil yaprağın doğayı, kahverengi noktanın toprağı, ortada bulunan dairenin Kayseri Şeker’i ve etrafındaki pancar sembollerinin de ortak paydaşları temsil ettiği bilgisi verildi.

