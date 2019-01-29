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ŞEKER’İN ALTIN ÇAĞI

Türkiye şeker piyasasının yüzde yirmisine hakim olan kayseri-Boğazlıyan-Turhal şeker fabrikalarının yönetim kurulu başkanı Hüseyin Akay dördüncü fabrika ile başarılarını taçlandıracaklarını söyledi.

ŞEKER’İN ALTIN ÇAĞI
ÇİFTÇİLER MEMNUN 
Türkiye’de bir ilk olan faizden kurtarma avansı uygulaması yapılan şeker fabrikaları grubunda çiftçilerin bu uygulamadan “faiz ödemedikleri için” memnun oldukları belirtildi.

TOPRAK KAYBI ÖNLENDİ
Kendi imkanlarıyla faize girmeden ayakları üstünde duran Kayseri-Boğazlıyan-Turhal şeker fabrikaları için toplanan pancar, maus ile topraktan sökülüp yükleme yapıldığı için bir yılda elli bin ton tarım toprağının kaybı önlendi.
Piyasa şartlarını yönlendirme konumunda olan şeker fabrikaları grubu çiftçinin pancarından üretilen şekeri yüksek iskontolarla piyasaya satmayıp çiftçiyi tüccara ezdirmemesi de büyük takdir topluyor.

"BAŞARILARI TAÇLANDIRACAĞIZ"
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Başkanı Hüseyin Akay, “Yükselen marka değerimiz, şekerimizi yüksek iskonto ile satmama direncimiz, çiftçinin hakkını korumamız ve şeker piyasasının yüzde yirmisine hakim olmamız her şeyden önce pancar üreticimiz, Kayseri’miz ve Türkiye’miz için biz ve çok önemli bir başarıdır. Ve dördüncü fabrikamızı da alarak bu başarıları taçlandırmayı düşünüyoruz” dedi.

 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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