Şemsiyelerinizi hazırlayın

Bir süredir özellikle gündüz saatlerinde bahar havası yaşanan kentimizde önümüzdeki 5 gün boyunca güneş yüzünü daha az gösterecek. Bugün hafif sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların yarın, 13 Mart pazartesi ve 14 Mart Salı günü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar 15 Mart Çarşamba günü ise karla karışık yağmurlu bir hava bekliyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş görülecek.

Kayseri’ye komşu iller Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’ta da önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava hakim olacak.

Haber: Ramazan KARAKUŞ



