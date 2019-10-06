Senetleri yırtıp atmayın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, satış işlemlerinde ve hizmet işlemlerinde tüketicilerin yaptığı sözleşmeler ve atmış oldukları imzalarla senetler konusunda dikkat edilmesi gereken konularla ilgili olarak tüketicileri uyardı. Mahmut Şahin, "Eğer karşımızdaki kötü niyetli ise ki, biz iyi veya kötü demeden tedbirimizi almak zorundayız. Sözleşmeyi imzaladık, zaten bizim ayrıca bir senet verme yükümlülüğümüz yok. Hem sözleşme hem de senet alınıyorsa burada tüketiciye bir mesaj var. Ora ile işlem yapma, oradan mal ve hizmet alma. Başka bir yerden alışveriş yap. Çünkü tüketicinin imzaladığı sözleşme senet hükmündedir" ifadesinde bulundu.



Yapılan sözleşmede ayrıca bir senet varsa buna da dikkat edilmesi gerektiğini açıklayan Mahmut Şahin, "Ayrıca bir senet varsa, sözleşme ve senedi ayırıp iki ayrı işleme koyabilirler. İki defa bizden tahsil edebilirler. Haklı ya da haksız olsalar bile bunu yapabilirler. Biz eğer bir senet vermişsek, senet ödeme yaptıktan sonra bize iade edildiyse o senedin bizim senedimiz olup olmadığını kontrol edelim. İmza bizim mi değil mi bakalım ve o senedi alıp yırtıp atmayalım. Üzerine İPTAL yazıp saklayalım. En azından 10 yıl saklayalım" diye konuştu.



"Verdikleri senet bizim senedimiz, kontrol ettik ve gerçekten bizim. Ama bunu yırtıp atarsak o senedin fotokopisi ile bile bize dava açıp ödediğimiz ücreti yeniden alabilirler" uyarısında bulunan Mahmut Şahin, "O zaman bizim senedin aslını mahkemeye sunmamız gerekiyor. Senedi yırtıp attıysak senedin fotokopisiyle borcu bir kez daha verme durumu ile karşı karşıya geleceğiz. Buna çok dikkat etmemiz lazım aksi halde kötü niyetli insanlar tüketicinin cebini takip ediyor" dedi.

