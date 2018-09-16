Serkan Tok, “Eğitim, huzur ve kardeşlik sigortasıdır”

MHP Kayseri İl Başkanı Tok yeni eğitim öğretim yılı hakkında yayımladığı mesajında şunları söyledi:

“Eğitim noksanlığı ise varlığımızın mezarını kazar. Her medeni millet kendi geçmişini bilir, buna göre yaşar. Modern olmak köksüz olmak değildir. Köksüzlük cehalet, dahası eğitimsizliktir. Namuslu ve sorumlu nesillerin yetişmesine kapalı duranlar nefislerine yenilenlerdir. Eğitim panzehirdir. Peşin hükümler, önyargılar, vicdanı dışlayan kararlar, milli ve manevi değerlerden uzak yorumlar milli eğitimdeki laçkalığın sonucudur. Hangi bunalımla sınanıyor, hangi gerilimde yoruluyorsak, zahmet edip eğitime kafa yormadığımızdandır. Eğitim, huzur ve kardeşlik sigortasıdır. Mesele az öğrendim çok bildim konusu değildir. Vicdanlı, ahlaklı, hamiyetli, sorumlu, milli düşünen nesiller yetişiyorsa aşı tutmuş demektir. Bize alim gerekiyor gerekmesine de, ama önce memleketine, milletine adanmış yürekler, bununla erimiş feragat ehlileri lazımdır. Varlığımızı ve birliğimizi şehitlerimize borçlu olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmıyoruz. Türk Milleti olarak eğitimde amacımız Bilimi ve Teknolojiyi ithal eden değil, üreten bir nesil oluşturmak olmalıdır. Ancak bu şekilde Dünya'da güç ve söz sahibi olabiliriz. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm halkımıza hayırlı olsun. Allah’tan kazasız belasız bir yıl geçirmemiz için yardım talep ediyorum"



Haber: Remzi Yıldırım