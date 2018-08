Serkan Tok: “Ekonomik sıkıntıları milli birlik ve milli ruh ile atlatacağız”

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin verdiği mesajların her zaman önem arz ettiğini söyledi. Başkan Altınkaya, “Milliyetçi Hareket Partisi yılları bulan mazisi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin milli birliği ve beraberliği konusunda rahmetli Alparslan Türkeş’ten başlayarak bugüne kadar görevlerde bulunmuş siyasi bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri’de 3 kişiden birinin oyunu almış siyasi bir parti olarak görülür. Önemli siyasi adamları yetiştiren bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatının vereceği mesajların her zaman önem kat ettiği kanaatindeyim” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, basın mensuplarına kapılarının her zaman açık olduğunu ve istedikleri zaman kendilerini ziyaret edebileceklerini ifade ederek Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Veli Altınkaya’yı da yeni görevinde başarılar diledi. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin zor süreçleri her zaman birlik ve beraberlik içerisinde atlattığına değinerek son günlerde döviz de artış gösteren Dolar ve Euro’nun da milli ruh ve beraberlik ile çözülebileceğini ifade etti.

“1 TL’niz varsa 1 TL olarak kalsın”

Başkan Tok, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bugün ekonomik darbeyle sürdüğünü belirterek, vatandaşları bu konuda kenetlenmeye çağırdı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, “ Ülkemizin içerisinde bulunduğu var olan sorunları sizlerle birlikte bizlerde yaşıyoruz. Önce 17-25 Aralık operasyonları ile başlayan bir sürecin içerisine Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce Türk milleti itildi. Bu süreç ilk darbe girişimi süreciydi. Onu beceremeyen onu başaramayan Haçlı dünyası ve onun uzantıları bizim nezdimizde eli kanlı terör örgütü hain FETÖ, daha sonra da biliyorsunuz hep beraber yaşadık 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmek istedi. Milletimizin evlatlarından 251 kişinin şehidin kanın akmasına neden olan, 2196 kardeşimizin evladımızın yaralanmasına, sakat kalmasına vesile olan o hain geceyi hep beraber yaşadık. Artçı sarsıntılar kendisini 6 ay önce Dolarda ve Euro da ateşleme olarak gösterdiğinde biz şunları ifade ettik. Darbe ve darbelerle yüce Türk milletini dize getiremeyen Haçlı dünyası ve Türkiye’de ki unsurları yanına alıp yürüyen hain eli kanlı FETÖ’nün bugün ki ana unsuru ekonomik darbedir. Parası olan bütün arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. 1 TL’niz varsa 1 TL olarak kalsın. O hain darbenin bugün yine ekonomik darbeyle sürdüğünü hepimiz görüyoruz. Bu nokta da milletimizi daha milli olmaya daha kenetlenmeye davet ediyoruz. Gece artan bir Doların gündüz devam eden seyrini görüyoruz. 15 Temmuz’da o birliği nasıl sağladıysak o darbeyi atlatmışsak bugün ki ekonomik sıkıntıları da milli birlik ve milli bir ruhla atlatmak hepimizin görevidir” diye konuştu.