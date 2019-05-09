BAŞTAN PLANLANMALI
Vali Günaydın, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda, hayatımızdaki yoğunluğun yaptığımız planlama yanlışlarından kaynaklandığını belirterek, “Ülkemizde belli mesleklerdeki ihtiyaç belli. Ama bir anket yaptığımız zaman, 10 tane mühendise ihtiyacımız varsa belki de 20 kişi mühendis olmak isteyecek. İşte önemli olan, olamayan 10 kişiyi ne yapacağımız. Kritik soru bu bence. Baştan bunun planlamasını iyi yapmamız lazım. Kazandık, istediğimiz bölüme girdik ve mesleğimizde ilerliyoruz diyelim. Bazı hususları üniversite hayatınızda da yapmanızı tavsiye ederim. Sevdiklerinize zaman ayırın” ifadelerini kullandı.
“AMATÖR FUTBOL OYNUYORDUM”
Üniversite yıllarında amatör olarak futbol oynadığını söyleyen Vali Günaydın, “Ben üniversitede siyasal bilimlerde öğrenciyken, amatör olarak futbol oynuyordum. Yani haftanın 2 günü antrenmana giderdim, bir günü de maç olurdu. Derslerimi de hiç etkilemezdi. Bazen soruyorum ve dersler çok yoğun şeklinde cevap alıyorum. Bu yoğunluk yaptığımız yanlışlardan kaynaklanıyor. Zaman planlamasını iyi yapamamamızdan, bazı yerlerde aşırı zaman kaybetmemizden kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.
MUTLAKA GEZİN
Vali Şehmus Günaydın, öğrencilere üniversite yaşamlarında izlemeleri gereken yollar ve meslek seçiminde dikkat etmeleri gerekenleri anlatırken, öğrencilerin gezmelerinin de önemli olduğunu şu sözleriyle vurguladı: “Üniversite hayatınızda da imkanınız olursa gezin. Üniversite yaşadığınız ya da başka bir şehirde olabilir ama mutlaka ve mutlaka gezin. Yaşadığımız şehir de olsa çok çok iyi tanımak zorundayız.”
Vali Günaydın, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı toplantıda, hayatımızdaki yoğunluğun yaptığımız planlama yanlışlarından kaynaklandığını belirterek, “Ülkemizde belli mesleklerdeki ihtiyaç belli. Ama bir anket yaptığımız zaman, 10 tane mühendise ihtiyacımız varsa belki de 20 kişi mühendis olmak isteyecek. İşte önemli olan, olamayan 10 kişiyi ne yapacağımız. Kritik soru bu bence. Baştan bunun planlamasını iyi yapmamız lazım. Kazandık, istediğimiz bölüme girdik ve mesleğimizde ilerliyoruz diyelim. Bazı hususları üniversite hayatınızda da yapmanızı tavsiye ederim. Sevdiklerinize zaman ayırın” ifadelerini kullandı.
“AMATÖR FUTBOL OYNUYORDUM”
Üniversite yıllarında amatör olarak futbol oynadığını söyleyen Vali Günaydın, “Ben üniversitede siyasal bilimlerde öğrenciyken, amatör olarak futbol oynuyordum. Yani haftanın 2 günü antrenmana giderdim, bir günü de maç olurdu. Derslerimi de hiç etkilemezdi. Bazen soruyorum ve dersler çok yoğun şeklinde cevap alıyorum. Bu yoğunluk yaptığımız yanlışlardan kaynaklanıyor. Zaman planlamasını iyi yapamamamızdan, bazı yerlerde aşırı zaman kaybetmemizden kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.
MUTLAKA GEZİN
Vali Şehmus Günaydın, öğrencilere üniversite yaşamlarında izlemeleri gereken yollar ve meslek seçiminde dikkat etmeleri gerekenleri anlatırken, öğrencilerin gezmelerinin de önemli olduğunu şu sözleriyle vurguladı: “Üniversite hayatınızda da imkanınız olursa gezin. Üniversite yaşadığınız ya da başka bir şehirde olabilir ama mutlaka ve mutlaka gezin. Yaşadığımız şehir de olsa çok çok iyi tanımak zorundayız.”
İlter SAĞIRSOY