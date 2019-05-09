“Sevdiklerinize zaman ayırın" Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi ‘Kariyer Günü’nde, liseli öğrencilerle bir araya gelen ve öğrencilerin duygularına dokunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, meslek seçimi ve üniversite dönemi hakkında “Baştan bunun planlamasını iyi yapmamız lazım. Kazandık, istediğimiz bölüme girdik ve mesleğimizde ilerliyoruz diyelim. Bazı hususları üniversite hayatınızda da yapmanızı tavsiye ederim. Sevdiklerinize zaman ayırın” dedi.

09 Mayıs 2019 Perşembe 09:26