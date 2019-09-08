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Sezonu başkanla açtılar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte balık sezonunun açılışında Balıkçılarla birlikteydi. Yıldız ve Büyükkılıç, vatandaşlara balık-ekmek ikram etti.

Sezonu başkanla açtılar

Sivas Caddesi’ndeki balıkçılar, balık sezonunun açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte yaptı. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Başkan Memduh Büyükkılıç, önce Sivas Caddesi esnafını, ardından balıkçıları ziyaret etti.



Sivas Caddesi’ndeki balıkçıları tek tek ziyaret ederek balık sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldız ve Büyükkılıç, daha sonra tezgaha geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikram etti. Sezonun açılışı nedeniyle ikram edilen balık-ekmeklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Balıkçılarla günün anısına fotoğraflar çektiren Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, daha sonra vatandaşlara tatlı ikram etti.


 

İHA

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m.a.z 6 saat önce

menduh sende faliyet göremiyoruz aradan 1 sene olacak nerdeyse senin faliyetin zam yapmak otobüd biletlerine suya elektirige zam yaptın ögrenci servislerine zam yaptın işte senin faliyetin bu okullar acılacagı zaman Allah yar ve yardımcımız olsun birde şu memurlarını düzene soksan iıi olacak masa başında uyuyarak maaş alıyorlar 60 yaşına gelmiş memyrları emekli et yada kazalara gönder ve çalışsınlar yatarak maaş almasınlar yoksa hakkımızı helal etmiyoruz

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