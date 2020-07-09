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Sıcak asfaltlama çalışmalarında gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her alanında “modern ve konforlu kent hayatına” yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda trafiğin kesintiye uğramaması için gece boyunca şehrin önemli bulvarlarından Osman Kavuncu Bulvarı’nda sıcak asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Sıcak asfaltlama çalışmalarında gece mesaisi

Büyükşehir Belediyesi bir taraftan ilçelerde, diğer taraftan da kent merkezinde asfaltlama çalışmalarına 7/24 devam ediyor.  Ekipler normal zamanda trafik yükü nedeniyle müdahale etmenin zor olduğu ve trafiğin etkilendiği asfaltlama çalışmalarını gece boyunca kesintisiz sürdürdü.  Buna göre Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Osman Kavuncu Bulvarı’nda taşmastik aşınma tabakası serimi yapıldı. Asfaltlama çalışmaları Organize Sanayi Bölgesi 1. giriş kavşağından başladı ve DSİ kavşağında sona erdi. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 15 bin ton stone mastik asfalt kullanıldı. Saat 21.00’da başlayan çalışmalar sabah 07.00 itibarıyla son buldu. Asfaltlanan kısımlar trafiği açıldı.
 

Kurumsal

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