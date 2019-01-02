Sıcak Yuvalarına 1 Hafta Sonra Girecekler

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesinde 9 yaşındaki Necati Özden'in okula beslenmesiz gitmesi üzerine öğrencisine 'Neden beslenme çantan yok' diyen Ayça Burcu Ökmen, öğrencisinin evine gittiğinde 4 kişilik ailenin dramı ile karşılaştı. Öğrencisinin görme engelli annesi, babası ve kardeşiyle tek göz odada yaşamını sürdürdüğünü gören Ökmen, bunun üzerine harekete geçerek 'Necati için bir taşta sen koy' kampanyası başlattı. Hayırseverlerin desteğiyle aile için yapımına başlanan evin bitmesine az kaldı.







Her gün eve gelerek ustalarla beraber çalışan Necati Özden’in babası Yaşar Özden, “Evimiz bitmek üzere. İşleri tamamlıyoruz. 1 hafta içerisinde evimize gireceğiz. Çocuklarımızla burada huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayacağız. Allah herkesten razı olsun. Özellikle Ayça hocamıza teşekkür ederim. Çocuklarımda heyecanlılar. Çocuklar evimiz olduğu için seviniyorlar. Bizde heyecanlıyız” dedi.

