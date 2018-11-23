'Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık' Semineri Düzenlendi

Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 'Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirilmesinde vatandaşlar ile birlikte belediyelere de büyük görevler düştüğünü ifade eden Livdumlu, "İlimizde bulunan yaklaşık bin 900 kurum ve kuruluşun proje kapsamında görevlendirilen personelleriyle iletişime geçilerek odak noktaları belirlenmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin katılımlarıyla proje kapsamında çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme amaçlarıyla toplantılar düzenlenmiştir. Sıfır Atık Projesi'nin hayata geçirilmesinde elbette ilimizdeki bütün vatandaşlarımız ile birlikte belediyelerimize de büyük görevler düşmektedir. Belediye başkanlarımız tarafından projelerimizin en önemlisi çocuklarımızın bulunduğu okullarda başlaması için belediye başkanlıklarımız tarafından sıfır atık kumbaraları oluşturulmuş. 279 okul ile kamu binaları dahil olmak üzere 530 atık kumbarası dağıtılmaya başlamış ve tamamlanana kadar dağıtılması devam edecektir. İlimiz merkezinde çalışmalara bunlarla birlikte başlanmıştır. Gerek il müdürlüğümüz gerek belediyelerimiz tarafından eğitim çalışmaları devam etmektedir. Örnek teşkil etmesi amacıyla çalışmalar öncelikle kendi kurumumuzda başlatılmıştır. İlk aşamada İl Müdürlüğü personeline farkındalık eğitimi verilmiş sonrasında hizmet binamızla mevcut durum tespiti yapılarak atıkların yönetimi için atık yönetim planı oluşturulmuştur. Atık miktarları belirlenerek atık depolama alanı oluşturulmuştur. Çalışma ofislerimizde ve yemekhanelerimizde çöp kovaları kaldırılarak atık kumbaraları bütün personelimizin ulaşacağı yere yerleştirilerek personelin de bunu ayrıştırarak atmasını sağladık. Müdürlüğümüzde Mayıs ayında başladığımız atık yönetimi çalışmaları sayesinde 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde atık kağıtlarla 14 ağacın kesilmesini önledik. Atık camlar ve plastiklerle 10 kw saat ile birlikte enerji tasarrufu sağladık. Bu değerler sıfır atık çalışmalarının ilimiz bütününde ki kurum ve kuruluşların hepsinde uygulanması halinde çevre ve doğal kaynaklar üzerinde ki baskının ne kadar azaltacağını gösteren küçücük bir örnektir" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal ise 1995 yılında oluşan evsel atık miktarının 17 milyon ton olduğunu ve bu sayının 2015 yılında 31 milyon tona ulaştığının altını çizerek, "Daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya öncelikle birey daha sonra toplum olarak katkı sağlamak, çevre bilincinin arttığı bir Türkiye’ye doğru ilerlemek için neler yapabiliriz diye kendimize bir soru soruyoruz. Sanayi devriminden bu zamana teknolojinin üretimi ve nüfusun hızlı bir şekilde arttığı, doğal kaynaklarımızın ise hızlı artışa yetişemeyerek, giderek daha fazla tükenmekte olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Verilere baktığımızda son yüzyıldan bugüne kadar kişi başına düşen enerji miktarı iki katına ham madde kullanımı üç katına çıkmıştır. Yeryüzünden toplam kaynak çıkarımı 1980 senesinden bugüne 40 milyar ton seviyelerinde iken 2030 yılında yüz milyar tona ulaşılacağı öngörülmektedir. Dünya bankası raporlarına göre yılda 1,3 milyar ton evsel atık miktarının 2025 yılında 2,2 milyar tona ulaşması beklenmektedir. Dünyadaki atığın yüzde 52’si depolama alanlarında yapılanmaktadır. Aynı rapora göre bu alanda yapılan yıllık harcamanın ise 205 milyar dolardan 2025 yılında ise 375 milyar dolara çıkacağı ön görülmektedir. Ülkemizde de benzer artışları görmek mümkündür. 1995 yılında oluşan evsel atık miktarı 17 milyon ton dolaylarında iken 2015 yılına gelindiğinde ise bu değerin 31 milyon tona ulaştığı 2023 yılında ise 38 milyon gibi çok büyük bir rakama çıkacağı öngörmekteyiz. Yeni bir ekonomi model olan Döngüsel ekonomi gündeme girmiştir. Bir ürünün tasarımdan nihai geri kazanımına kadar süreci ele almakta ve azami geri dönüşüm hedeflerken atıkların düzenli depolanması gibi bertaraf yöntemlerini de amaçlayan bir döngüdür" diye konuştu.



"Gereksiz plastik poşet kullanımını önlemek için tüm satış noktalarında ücretli olacak"

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülke genelindeki tüm satış noktalarında plastik poşetin ücretle temin edileceğini vurgulayan Kesimal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyada üzerinde çok durulan plastik poşetlerin kullanımı sonucu oluşan görsel kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi hedeflenmiş ve bu kapsamda bakanlığımız 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ülkemizde tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapmıştır. Uygulama gereksiz poşet tüketimini ciddi oranda azaltacak olup tüketicileri alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri tekrar kullanımlık poşet, çanta, tekerlekli alışveriş arabaları kullanımı yönünde teşvik edecektir."

