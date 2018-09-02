Şıhbarak Sulama Kooperatifinden Başkan Çelik’e teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Büyükşehir Belediyesinin MHP’li Meclis Üyesi Osman Koç, Şıhbarak Mahallesi Muhtarı Ahmet Taş ve Şıhbarak Sulama Kooperatifi Başkanı Recep Yurt ile kooperatif üyeleri ziyaret etti. Ziyarette Başkan Mustafa Çelik’e sulu tarımın ilk mahsulü olan patates hediye edildi.



Aynı zamanda Tomarza Belediyesi Meclis Üyesi olan Osman Koç, Şıhbarak Sulama Kooperatifi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destekler için teşekkür etti. Sulama Kooperatifi’nin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kurulduğunu dile getiren Koç, “Çok şükür ilk mahsulü aldık. Sayenizde oluşturduğumuz sulama kooperatifi ile ürettiğimiz ilk ürünlerle size geldik. Sizin ‘İnsanların doğdukları yerde doyurmak” gibi güzel bir söyleminiz var. Tomarza’nın işsizlik ve göç sorunu tarımın güçlenmesiyle ortadan kaldırılabilir. Tomarza’da sulu tarıma artırmamız gerekiyor. Yaptığınız çalışma ile örnek teşkil ettiniz” dedi.



“Yaptıklarımızın meyvesini almaktan mutluluk duyuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ilçelerimizdeki göçün önlenmesi konusunu meclis salonunda yaptığı ilk konuşmada dile getirdiğini hatırlatarak, “İnsanları doğdukları yerde doyuralım, mutlu oldukları yerde yaşatalım istedik. Bu söylemi eyleme de geçirdik. İlk etapta Tarımsal Hizmetler ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıklarını kurduk. Kırsaldaki hemşehrilerimizin ekonomisine katkı vermek için bir dizi çalışma başlattık. Her ilçenin avantajlarına göre yatırımlar yaptık. Arazi ve hayvan sulamasıyla ilgili çalışmalara ağırlık verdik. Yaptıklarımızın meyvesini almak bizi memnun ediyor. Bu hediyenizin sembolik bir anlamı var. Nezaketiniz için ben teşekkür ediyorum. Tarımsal anlamdaki zenginliğin ülkenin temel zenginliği olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

