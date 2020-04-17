“Şikayet etme dönemi değil şükretme dönemi” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kayseri insanının koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan tedbirlere uymaya devam edeceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, “İçinde bulunduğumuz dönem şikayet etme değil şükretme dönemi” diye konuştu.

17 Nisan 2020 Cuma 15:56