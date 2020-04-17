“Şikayet etme dönemi değil şükretme dönemi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma yasağı ile ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Her türlü hizmetin verileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri insanı kurallara ve yasalara uyan bir anlayışa sahip. Bizlere zorluk çıkarmıyorlar ve her zaman yardımcı oluyorlar” dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli hizmetler için planlamaları yaptıklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kent Ekmek gerekli hizmeti verecek. Vefa destek grupları belediyemizle uyum içinde çalışıyor. Zabıtamız gerekli çalışmaları yapıyor. Bu vesileyle sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıklı, huzurlu ve hayırlı günler temenni ediyorum” diye konuştu.
İçinde bulunduğumuz sürecin sona ereceğini ve bu süreçte bize gerekli olanın birlik beraberliğimiz olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki hafta oruç tutacağız. İnşallah bugünler geçecek. Yeter ki birlik beraberliğimizi ve dayanışmamızı daha da pekiştirelim. Bu dönem şikayet etme değil şükretme, birbirimizle dayanışma ve yardımlaşma dönemi” dedi.
İçinde bulunduğumuz sürecin sona ereceğini ve bu süreçte bize gerekli olanın birlik beraberliğimiz olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Önümüzdeki hafta oruç tutacağız. İnşallah bugünler geçecek. Yeter ki birlik beraberliğimizi ve dayanışmamızı daha da pekiştirelim. Bu dönem şikayet etme değil şükretme, birbirimizle dayanışma ve yardımlaşma dönemi” dedi.
Kurumsal