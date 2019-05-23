SIKINTIYI ATOM KARINCA ÇÖZDÜ Erkilet Havalimanı’nın Kayseri’ye yıllardır yetmemesi ve bu sorunun giderek büyümesi üzerine Başkan Büyükkılıç Ankara’daki temasları sonucu havalimanının genişletilmesi için 300 milyon liralık destek sağladı. Büyükkılıç zaten hazır olan genişletme projesinin hemen devreye sokularak çalışmaların başlatılacağını söyledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 09:20