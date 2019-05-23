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SIKINTIYI ATOM KARINCA ÇÖZDÜ

Erkilet Havalimanı’nın Kayseri’ye yıllardır yetmemesi ve bu sorunun giderek büyümesi üzerine Başkan Büyükkılıç Ankara’daki temasları sonucu havalimanının genişletilmesi için 300 milyon liralık destek sağladı. Büyükkılıç zaten hazır olan genişletme projesinin hemen devreye sokularak çalışmaların başlatılacağını söyledi.

SIKINTIYI ATOM KARINCA ÇÖZDÜ
300 MİLYONLUK KAYNAK BULUNDU 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç kendilerini sadece bir belediye başkanı gibi görmediklerini şehrin tüm sorunlarıyla ilgilendiklerini hatırlatarak, “Sadece yol yapan asfalt döken çöp toplayan bir belediyenin başkanı gibi olmadık hiçbir zaman. Yine olmayacak. Bu nedenle ilk etapta Kayseri’nin en önemli sorunlarından biri olan havaalanımızın büyütülmesi konusuna el attık. Ve çok şükür önceki gün havalimanımızın büyütülmesi için gerekli 300 milyon lira kaynağı sağladık. Çalışmalar hemen başlayacak ve havalimanımızı acilen genişleteceğiz” dedi.

HAVAALANI YETMİYORDU 

Kayseri’de askeri havaalanının yanında yer alan sivil taşımacılığın yapıldığı Erkilet Havalimanı mevcut haliyle, uzun süreden beri şehrin iç ve dış uçuş taleplerini karşılamakta zorlanıyor. Özellikle yaz sezonunda gurbetçilerin de yoğun bir şekilde gelmeye başlamasıyla had safhaya çıkan sıkıntıların giderilmesi için çalışmalara hemen başlanarak öncelikli olarak iç ve dış hatlardaki yoğunluğun giderilmesi sağlanacak. 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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