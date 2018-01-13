“Simitler yere saçıldı” haberimize açıklama



Büyükşehir’den konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde;

“Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda simit satanlar söz konusu değil sadece simit satışı yapan tek bir şahıs söz konusudur. Cüneyt Demirkaya isimli şahıs daha önce de defalarca seyyar satıcılıktan işlem görmüş bir kişidir. Söz konusu haberin sizler tarafından çekilmiş görüntülerinin en başında simitleri zabıtanın değil seyyar satıcının kendisinin tezgahını tekmeleyerek dağıttığı, sonra da otobüs durağındaki tabureye çıktığı görülmektedir. Zabıtalar simitleri dağıtmamış, aksine seyyar satıcı tarafından dağıtılan simitleri toplayarak zabıta aracına koymuştur.

Ayrıca sizlerin de takdir edeceği gibi seyyar satış yapılan gıda ürünleri halk sağlığı açısından çok büyük bir tehdittir. Söz konusu olayda da satışı yapılan simitler merdiven altı üretimdir. Nerede, hangi koşullarda üretildiği belli olmayan gıda ürünlerinin satışına zabıta ekiplerinin müdahale etmesi değil, müdahale etmemesi haber konusu olmalıdır diye düşünüyoruz. Hal böyle iken Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıtasının, yasalarda belirtilen görevini yapmaya çalışırken ve üstelik zor kullanmadan, hakaret etmeden, hele hele simitleri yere saçmak gibi bir eylemi kesinlikle gerçekleştirmeden yapmış olduğu müdahalenin, halk sağlığını tehdit eden kişinin korunarak zabıtayı rencide eden bir şekilde verilmesinden üzüntü duyduğumuzu belirtir, takdirlerinize sunarız. “

Kayseri Gündem



