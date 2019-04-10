SİNAN’IN TORUNU OLMAK ŞEREFTİR

VALİ KORAMAZ’A SAHİP ÇIKTI
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ilk defa katıldığını söylediği Mimar Sinan’ı anma merasiminde yaptığı konuşmasında Koramaz Vadisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vali Günaydın, “Koramaz Vadisi ile ilgili çok daha fazla çalışıp ilgi göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.
SİNAN’I ÖRNEK ALMALIYIZ
Vali Günaydın, “Mimar Sinan anlatılırken, 10 parmağında 10 marifet olduğunu gördük. Bizler de, yaşamımızda bu büyüğümüzü örnek alarak, yarınlarda ülkemiz için, milletimiz için ve önemli işler yapmak için önümüze hedefler koymalıyız” ifadelerini kullandı.
AÇIK ALAN MÜZESİ GİBİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas’ın tarihi yapısı, Mimarsinan ile özdeşleşen kimliğinin yine ön planda olacağını ve buranın açık alan tarihi müze şehir haline getirileceğini belirtti. Palancıoğlu, “Burası bir dünya markasıdır. Koca Mimar Sinan’ın doğduğu ev buradadır. Ağırnas tarihi evleri ile adeta açık alan müzesi gibidir” dedi.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ilk defa katıldığını söylediği Mimar Sinan’ı anma merasiminde yaptığı konuşmasında Koramaz Vadisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vali Günaydın, “Koramaz Vadisi ile ilgili çok daha fazla çalışıp ilgi göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.
SİNAN’I ÖRNEK ALMALIYIZ
Vali Günaydın, “Mimar Sinan anlatılırken, 10 parmağında 10 marifet olduğunu gördük. Bizler de, yaşamımızda bu büyüğümüzü örnek alarak, yarınlarda ülkemiz için, milletimiz için ve önemli işler yapmak için önümüze hedefler koymalıyız” ifadelerini kullandı.
AÇIK ALAN MÜZESİ GİBİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas’ın tarihi yapısı, Mimarsinan ile özdeşleşen kimliğinin yine ön planda olacağını ve buranın açık alan tarihi müze şehir haline getirileceğini belirtti. Palancıoğlu, “Burası bir dünya markasıdır. Koca Mimar Sinan’ın doğduğu ev buradadır. Ağırnas tarihi evleri ile adeta açık alan müzesi gibidir” dedi.
İlter SAĞIRSOY