SİNAN’IN TORUNU OLMAK ŞEREFTİR Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında, Mimar Sinan’ın da memleketi olan Ağırnas’ta yaptığı konuşmasında, “Mimar Sinan’ın torunu olmak, bu şerefe ermek bizler için çok önemli. İnşallah bundan sonra çocuklarımızın göbek adı değil, adı Sinan olmalı. Sinan’ın torunu olma şerefini hepimiz taşımalıyız” dedi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:42