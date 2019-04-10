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SİNAN’IN TORUNU OLMAK ŞEREFTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 9 Nisan Mimar Sinan’ı Anma ve Mimarlar Günü kapsamında, Mimar Sinan’ın da memleketi olan Ağırnas’ta yaptığı konuşmasında, “Mimar Sinan’ın torunu olmak, bu şerefe ermek bizler için çok önemli. İnşallah bundan sonra çocuklarımızın göbek adı değil, adı Sinan olmalı. Sinan’ın torunu olma şerefini hepimiz taşımalıyız” dedi.

SİNAN’IN TORUNU OLMAK ŞEREFTİR
VALİ KORAMAZ’A SAHİP ÇIKTI
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ilk defa katıldığını söylediği Mimar Sinan’ı anma merasiminde yaptığı konuşmasında Koramaz Vadisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vali Günaydın, “Koramaz Vadisi ile ilgili çok daha fazla çalışıp ilgi göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.

SİNAN’I ÖRNEK ALMALIYIZ
Vali Günaydın, “Mimar Sinan anlatılırken, 10 parmağında 10 marifet olduğunu gördük. Bizler de, yaşamımızda bu büyüğümüzü örnek alarak, yarınlarda ülkemiz için, milletimiz için ve önemli işler yapmak için önümüze hedefler koymalıyız” ifadelerini kullandı.

AÇIK ALAN MÜZESİ GİBİ
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas’ın tarihi yapısı, Mimarsinan ile özdeşleşen kimliğinin yine ön planda olacağını ve buranın açık alan tarihi müze şehir haline getirileceğini belirtti. Palancıoğlu, “Burası bir dünya markasıdır. Koca Mimar Sinan’ın doğduğu ev buradadır. Ağırnas tarihi evleri ile adeta açık alan müzesi gibidir” dedi.

 
 

İlter SAĞIRSOY

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