banner176
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Sırsız Ayna' Sultan Sazlığı'nda

TRT Haber kanalında ekrana gelen, her hafta bir sulak alanın konu edildiği Sırsız Ayna’nın son durağı Sultan Sazlığı oldu.

'Sırsız Ayna' Sultan Sazlığı'nda
banner179
Sultan Sazlığının bir çok canlı türüne ev sahipliği yapmasından dolayı hem ulusal hem de uluslararası önemini ekranlara getirmek için gelen yayın ekibini iki gün boyunca Develi’de misafir eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ayrıca Sultan Sazlığının bölgeye kazandırdığı katma değerleri de anlatan bir konuşma yaptı. Sultan Sazlığının 301 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Cabbar, “Sultan Sazlığımız zengin florası ile hem bilim adamlarının hem tabiat tutkunlarının hem de fotoğraf sanatçılarının önemli uğrak yerlerindendir. Kamış işçiliği, manda yetiştiriciliği gibi önemli ekonomik getirileri olan Sultan Sazlığının ayrıca Kapadokya ve Erciyes’ yakınlığından dolayı da önemli turistik özelliği de mevcuttur. Bizler bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz foto safari ile bu güzellikleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha iyi tanıtma gayretindeyiz. Yurdumuzun dört bir tarafından herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.
Programın Nisan ayı içerisinde ekranlara geleceği belirtildi.

İHA

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner181