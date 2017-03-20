'Sırsız Ayna' Sultan Sazlığı'nda

Sultan Sazlığının bir çok canlı türüne ev sahipliği yapmasından dolayı hem ulusal hem de uluslararası önemini ekranlara getirmek için gelen yayın ekibini iki gün boyunca Develi’de misafir eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ayrıca Sultan Sazlığının bölgeye kazandırdığı katma değerleri de anlatan bir konuşma yaptı. Sultan Sazlığının 301 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Cabbar, “Sultan Sazlığımız zengin florası ile hem bilim adamlarının hem tabiat tutkunlarının hem de fotoğraf sanatçılarının önemli uğrak yerlerindendir. Kamış işçiliği, manda yetiştiriciliği gibi önemli ekonomik getirileri olan Sultan Sazlığının ayrıca Kapadokya ve Erciyes’ yakınlığından dolayı da önemli turistik özelliği de mevcuttur. Bizler bu yıl onuncusunu düzenleyeceğimiz foto safari ile bu güzellikleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha iyi tanıtma gayretindeyiz. Yurdumuzun dört bir tarafından herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Programın Nisan ayı içerisinde ekranlara geleceği belirtildi.

İHA