SNOWKITE İÇİN İLK TERCİH ERCİYES

Türkiye’nin büyük bölümü kar altında. Başka bir deyişle kış sporları tutkunları için yılın en güzel zamanları geldi çattı! Hâl böyle olunca, seyahat sitesi momondo, snowboard ’dan heliski ye’ye, kar raftingi ’nden’a, Türkiye’nin dört bir yanındaki kış sporları merkezlerini araştırdıKar yağışının kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde kış sporu tutkunlarının içi kıpır kıpır olmaya başladı. Snowboard’dan heliski’ye, kayaktan kar raftingi’ne açık havada yapılacak, buz gibi soğukta kanı kaynatacak o kadar çok spor var ki… Üstelik bunları yapmak için Türkiye sınırları dışına çıkmak bile gerekmiyor. Online seyahat sitesi momondo, hem deneyimli kış sporu tutkunları hem de bu işe heves edip hangi sporun nerede yapıldığını merak edenler için Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kış sporları merkezlerini araştırdı ve bir mini rehber hazırladı.Kış sporlarının klasiği kayak için en önemli kriterler zemin kalitesi ve pistlerin uzunluğu. Her ne kadar Türkiye’de kayak tatili denilince ilk akla gelen yer, yedi pistiyle Bursa’daki Uludağ olsa da, alternatif noktalara da mutlaka göz atmak gerekiyor.’dekii’ne 3 km uzaklıkta. Kar sezonu ise Aralık- Nisan ayları arasını kapsıyor; yani kayak tutkunları neredeyse yılın yarısı boyunca burada spor yapma imkanı buluyor. Her türlü kayak malzemesinin kiralanabildiği Zigana Kayak Merkezi’nde isteyenlere deneyimli kayak eğitmenleri ders verebiliyor.Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ise Kastamonu’da yer alıyor ve mütevazı görünüşüyle “butik” sıfatını tam anlamıyla hak ediyor. Merkezde üç adet pist ve alıştırma sahası, telesiyej ile teleskiler bulunuyor.Snowboard, ülkemizde kayaktan sonra en çok tercih edilen kış sporu. Kristal karıyla bilinen Kars’taki Sarıkamış ise bu spor için en uygun pistler arasında. Buradaki hafif eğimli ilk etap, snowboard’a yeni başlayanlar için uygun. İkinci etap ise ileri düzey sporcular için öneriliyor. Çamlarla kaplı Sarıkamış’ta, sezon Kasım ayında açılıyor, Nisan’a kadar devam ediyor.Bolu’daki Kartalkaya’da ise tam 13 pist bulunuyor. Sezonda üç metreye ulaşan kar kalınlığına sahip olan Kartalkaya’da, sadece snowboard’a özel bir alan bulunuyor ve eğitmenler ders veriyor. Snowboard tutkunları için doğal pistleri ile Palandöken de önemli bir seçenek. Erzurum il merkezine hayli yakın olan Palandöken, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli bir piste sahip. Ziyaret için ideal zaman ise Aralık - Mayıs ayları arası.Kayakçıların helikopterlerle tepelere çıkarıldığı heliski, özellikle kayak merkezlerinden uzakta ve kar kalınlığının çok fazla olduğu yerlerde yapılıyor. Özel donanımlara ihtiyaç duyulduğundan heliski’nin maliyeti diğer kış sporlarına oranla daha yüksek.Dünyanın sayılı noktalarında yapılabilen bu sporun ülkemizdeki merkezi ise Rize’nin Ayder Yaylası. Ayder, 2800 metrelik zirvesiyle heliski tutkunlarının rağbet ettikleri merkezlerin başında geliyor.Ülkemizde henüz çok yaygınlaşmamış bir spor dalı olan kar raftingi, adından da anlaşılacağı gibi, botlarla kar üzerinde yapılıyor. Bu sporu denemek isteyenler için ilk tercihlerden biri ise Trabzon’daki Uzungöl. Yüksek tepelerin hakim olduğu Uzungöl, kar kalınlığıyla raftingcilerin gözdeleri arasında yer alıyorTürkiye’nin en uzun kayak pistine sahip olan Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde de kar raftingi yapılabiliyor. Erzincan şehir merkezine sadece 12 km uzaklıktaki Ergan’da günübirlik konaklama tesisleri mevcut. Ayrıca şehir otellerinden de merkeze servisler kalkıyor. Munzur’un eteklerinde bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin yüksekliği 2 bin 970 metre. Bölge özellikle Kasım - Mart ayları arasında kar raftingi için çok elverişli bir zemin sunuyor.yapanlar, ayaklarında snowboard’lar, halatlarla bağlandıkları bir uçurtmayla havalanıyor. “Kayak yaparken uçmak” olarak da tanımlanan snowkite, snowboard’un bir sonraki aşaması olarak görülüyor., dünyanın en önemli snowkite merkezlerinden. 3916 metre yüksekliğinde ve Kayseri şehir merkezine 25 km mesafede. Pist eğimleri yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değiştiğinden Erciyes Kayak Merkezi 2hem snowboard hem de snowkite için uygun zemin sunuyor. Sezon Aralık ayında açılıyor, Nisan’da son buluyor. Dünya şampiyonası düzenlemek için çalışmaların sürdüğü Erciyes Kayak Merkezi’nde her yıl Uluslararası Snowkite Festivali gerçekleştiriliyor.şöyle konuştu: “Türkiye, avantajlı coğrafi konumu sayesinde dört mevsim turizm için ideal bir ülke. Kış sporları turizmi alanında ise son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık ülkemizde kayaktan heliskiye ve hatta kar raftingine kadar tüm kış sporlarını yapabileceğiniz, uluslararası standartta merkezler mevcut. Başka bir deyişle geçmişte lüks olarak görülen kış sporlarını, artık Türkiye içinde, hesaplı bir şekilde yapmak mümkün. Yola koyulmadan önce hazırladığımız rehbere göz atıp ideal destinasyonu seçmenizi tavsiye ediyoruz.”iyigunler.net