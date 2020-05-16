Sokağa çıkma kısıtlaması olanlar rutin aralıklarla dışarı çıkacak Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların, artık rutin aralıklarla sokağa çıkmaları ile ilgili düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:47