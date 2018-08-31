 "Son 10 yıldır tesisleşme noktasında çok büyük hamleler yapıldı" 

İl Müdürü Murat Eskici'nin kentte görev yaptığı sürede önemli projelere imza attığını dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya; "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici, Kayseri’de görev yaptığı süre içerisinde gerçekten spor camiası adına hem de gençlik adına çok önemli projeler imza atıyor. 2 yıl öncesinde Erciyes’te düzenlediğimiz bir sohbet toplantısında özellikle genç nesle yönelik yaptığı çalışmaları kendisinden sohbet esnasında duyduğum zaman şaşırmıştım. Kayseri’de okullu öğrenci sayısı 300 bindir. Lise ve sonrasını da katarsak ortalama 500 bin genç nüfusa sahip olan bir ilden bahsediyoruz. Hal böyle olunca bu genç nüfusu temel değerler noktasında, bu ülkenin değerleri noktasında baktığımız zaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne önemli görevler düştüğünü ve bütçe imkanları açısından da müdürlüğümüzün gayretli çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz. Kayseri eskiden spor açısından bir çok alanda tesis noktasında sıkıntısı vardı. Hem belediyemizin katkısı hem de Gençlik Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla tesis noktasında epeyce Kayseri bir mesafe kat etti. İnanıyorum önümüzde ki süreçte de çok daha başarılı çalışmalara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise ziyarette yaptığı konuşmada son zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok önemli katkı ve destekleri olduğunu belirterek; "İlimizde gençlik hizmetleri noktasında çok değişik çalışmalar oluyor. Bakanlığımızın son dönemde bu anlamda vermiş olduğu büyük katkı ve destekler var. Gençlik ve doğa kampları, sporcu faaliyetleri, yaz spor okulları gibi. Bunların yapılabilmesi için de önce tesisleşme gerekiyor. Son 10 yıldır Türkiye genelinde tesisleşme noktasında çok büyük hamleler yapıldı. Bu hamleler içerisinde Kayseri’de gereği kadar yer almaya çalıştı, tesisleşme alanında da yol kat etti. Toprak sahaları çim sahaya veya salonlarımızın hepsi yapıldı. 4 ilçemiz kaldı onlar da yapılacak diye ümit ediyoruz. Develi ilçemize Gençlik Merkezimizin projesi çıktı. Erkilet bölgesinde sahalarımız yapıldı. Sadece sporun yapılması ve gençlik faaliyetlerin yapılmasıyla her şey yeterli olmuyor. Burada önemli olan kurumların birbirleriyle iletişim halinde olması ve koordineli olarak çalışmasıdır. Cemiyet de bizim en çok koordineli olarak çalıştıklarımızdan bir tanesidir. Basın mensubu kardeşlerimizin hepsi birer kamu görevi yapmaktadır. Yapılan faaliyetleri doğru ve dürüst bir şekilde toplumu bilinçlendirmek adına yapıyor. Yapılan bu doğru haberlerle kurumlarımızın yapmış olduğu faaliyetler vatandaş ile buluşturuluyor. Kayseri gençlik ve spor faaliyetlerinde gerek belediyelerimizin katkılarıyla gerek Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla güzel çalışmalar oluyor. Bu çalışmalarda destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

