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Son dakika-Kayseri'den birçok isme ihraç

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevine iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İhraç listesinde Kayseri'den birçok isim de var.

Son dakika-Kayseri'den birçok isme ihraç

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

İŞTE KAYSERİ'DE GÖREVDEN İHRAÇ EDİLENLER:
KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MEHMET AKİF KÖSE     KAYMAKAM ADAYI     KAYSERİ

KURUM: ​ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
MERT AKSOY     J. ASB. ÇVŞ.   KAYSERİ J.K.LIĞI

KURUM:  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AHMET SOLAK    GELİR UZMANI   KAYSERİ

KURUM: ​ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
AYKUT AYDIN   ÖĞRETMEN  KAYSERİ

 KURUM: ​ PTT
MEHMET DENİZ  VEZNEDAR

KURUM: ​ T.C. DEVLET DEMİRYOLLLARI
GÜNAY BOZKIŞ   YOL BAKIM MÜDÜRÜ

KURUM: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI


KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER


KURUM: SAĞLIK BAKANLIĞI:

KURUM: YÜKSEKÖĞRETİM KURUM



GÖREVLERİNE İADE EDİLENLERİN LİSTESİ

KURUMU: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ERCAN POLAT-İMAM HATİP

KURUMU: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MEHMET ALİ KARCIOĞLU-DAİRE BAŞKANI

KURUMU: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ASUMAN KARACA- SAĞLIK TEKNİSYENİ
AYŞE NEVİN UZUNOĞLU-HEMŞİRE
GANİMET KAYA-HEMŞİRE
ORHAN PALANDÖKEN-DESTEK PERSONELİ
ŞEREF ALİÇ-SAĞLIK TEK. YARD.
YASİN ASLAN- SAĞLIK FİZİKÇİSİ
KAYSERİ GÜNDEM
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Anahtar Kelimeler:
KayseriİHRAÇSon DakikaKHK
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