Son dakika-Kayseri'den birçok isme ihraç

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
İŞTE KAYSERİ'DE GÖREVDEN İHRAÇ EDİLENLER:
KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MEHMET AKİF KÖSE KAYMAKAM ADAYI KAYSERİ
KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
MERT AKSOY J. ASB. ÇVŞ. KAYSERİ J.K.LIĞI
KURUM: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AHMET SOLAK GELİR UZMANI KAYSERİ
KURUM: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
AYKUT AYDIN ÖĞRETMEN KAYSERİ
KURUM: PTT
MEHMET DENİZ VEZNEDAR
KURUM: T.C. DEVLET DEMİRYOLLLARI
GÜNAY BOZKIŞ YOL BAKIM MÜDÜRÜ
KURUM: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KURUM: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER
KURUM: SAĞLIK BAKANLIĞI:
KURUM: YÜKSEKÖĞRETİM KURUM
GÖREVLERİNE İADE EDİLENLERİN LİSTESİ
KURUMU: DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ERCAN POLAT-İMAM HATİP
KURUMU: KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MEHMET ALİ KARCIOĞLU-DAİRE BAŞKANI
KURUMU: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ASUMAN KARACA- SAĞLIK TEKNİSYENİ
AYŞE NEVİN UZUNOĞLU-HEMŞİRE
GANİMET KAYA-HEMŞİRE
ORHAN PALANDÖKEN-DESTEK PERSONELİ
ŞEREF ALİÇ-SAĞLIK TEK. YARD.
YASİN ASLAN- SAĞLIK FİZİKÇİSİ
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GÖREVE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
|(AÇILAN DERNEK LİSTESİ)
|(ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİLENLER LİSTESİ)
|(ÖĞRENCİLİKLERİ İADE EDİLENLER LİSTESİ)
|(MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ)
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