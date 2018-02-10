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SON DAKİKA: OPERASYONDA HELiKOPTERiMiZ DÜŞÜRÜLDÜ
Zeytin Dalı Harekatı'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.
10 Şubat 2018 Cumartesi 15:09
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