Son yağışlar barajları doldurmadı

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı 3'ncü dönem toplantısında sunum yapan DSİ 12. Bölge Müdürü Okan Bal; son yağışların tarımsal faaliyetlere katkı sağladığını ancak barajlardaki su seviyesinin düşük olduğunu söyledi. Bal; "Son yağışlar tarımsal faaliyetlere fayda sağlamış olsa da barajlarımızdaki doluluk oranlarımız düşük düzeyde. En büyük barajımız Yamula Barajı 3,5 metreküp depolamamız var. Geçen sene bu zamanlar doluluk oranı yüzde 44 iken bu sene yüzde 10’larda. Her sene dolan barajlarımızdan Sarımsaklı Barajımız geçen sene bu zamanlar yüzde 80’lerde iken bu sene yüzde 63’lerde. İl genelindeki doluluk oranlarımıza bakacak olursak geçen sene bu zamanlar 2,7 milyar metreküp suyumuz varken bu sene 2,1 milyar metreküp. Yani 600 milyon metreküp eksideyiz" dedi.



"Önümüzdeki yıl 7 bin hektar alanda çalışacağız"

Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz ise 2018 yılında Kayseri’de yaklaşık 16,5 milyon TL’lik yatırım olduğunu ifade ederek 5 adet projeden ağaçlandırma ile ilgili bilgi verdi. Diltemiz, “2018 yılında yaklaşık 15 bin hektar sahada çalışacağız. Bunun 5 bin 500 hektarı yeni tesis. Yılsonu itibariyle yaklaşık 5 buçuk milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ali Dağı’nda boşluklar var, oralarda çalışıyoruz. Yaklaşık 300 hektarlık saha, yılsonu inşallah fidan dikmiş olacağız. Erciyes’in Sakar çiftliği olduğu yeri işledik, sonbaharda inşallah ağaçlandıracağız. Eski sahaları bakım faaliyetlerimiz devam ediyor. Mera ıslah çalışması yapıyoruz. Kayseri’de ufak bir fidanlığımız var, 1 milyon 500 bin adet fidan üretiyoruz. Önümüzdeki yıllarda çalışacağımız sahaların etütlerini bu yıl yapıyoruz. 7 bin hektar sahada proje faaliyetimiz var" ifadelerini kullandı.