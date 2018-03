SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN!

“Gereği yapılsın”



101 STK’yı temsilen bir açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Sözcüsü ve gazetemiz yazarı Ahmet Taş konu hakkında şu değerlendirmeyi yaptı;



“Valiliğin incelemeden önsöz yazdığı, Kalkınma Bakanlığı’na bağlı ORAN’ın (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) incelemeden sponsor olduğu, hiçbir engelle karşılaşmadan okullarda dağıtımı yapılan, halen görevde olan öğretmen Abdullah Ayata’nın toplumumuzun özellikle gençlerimizin cinsel istismar ve ahlak dışı ilişkilere yönlendirmeye teşvik edici, ‘Düş Önüme Yalnızlığım’ adlı kitabının yayınlanıp dağıtılmasını gençlerimizin milli ve ahlaki dünyalarına vurulmuş bir darbe olarak düşünüyor, ihmali görülen tüm ilgililer hakkında gereğinin yapılması için sorumluları göreve davet ediyorum. Aksi halde millet vicdanında hak ettikleri yeri alacaklardır.”





“Kayseri, tüm Türkiye’ye rezil edildi “

Eğitim Bir Sen Kayseri 1’nolu Şube Başkan Yardımcısı Hacı Sarı “Kayseri, makarru ulema, evliyalar şehri, kadim kültürü olan bir mekân. Kayseri, bu kitaplarla tüm Türkiye’ye rezil edilmiştir. Şehrin imajını bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu rezil olayda ORAN Ajansı başta olmak üzere Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü sorumludur. Okurken yüzümüzün kızaracağı ifadelerin bulunduğu, aile yapısını bozan ve kocasını aldatmayı teşvik eden böyle kitaplar okullarda nasıl dağıtılabiliyor? Valilik ve Kalkınma Bakanlığının logoları ahlaksız kitapların kapaklarına nasıl basılıyor? Cumhurbaşkanımız mı kontrol edecekti bu kitapları? Şu anda tüm sorumluluk Cumhurbaşkanımızın üzerine yüklenmiş vaziyette, peki Milli Eğitim Müdürlüğü okullara dağıtılan kitabı incelemez mi, Valilik destek vereceği kitabın içeriğine bakmaz mı, ORAN Ajansı yetkilileri Kayseri’yi tanıtan başka kitap bulamadılar da bu kitapla mı tanıtım yapıyor? Sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Bu olay basit bir olay değildir. Bu ülkede hata, yapanın yanına kar kalmamalıdır.” şeklinde konuştu.





“Çocuklarımızı korumak en büyük görevimiz”

Türk Eğitim Sen Kayseri 1’nolu şube başkanı Muharrem Çolak ise “Kitapların incelenmeden dağıtılması büyük bir sorumsuzluk. Daha önce bu şekilde okulda dağıtılan kitaplarda da sıkıntı çıktı. Aynı şekilde Milli Eğitimin dağıttığı ders kitaplarında da aynı sorunu gördük. Demek ki inceleme komisyonu işini iyi yapmıyor. Tamam, çocuklar kitap okusun ama kendilerine faydalı olacak kitapları okusun. Çocuklarımızı korumak bizim en büyük görevimiz.” dedi.





“Sorumluların hukuk önünde hesap versin”

Diyanet-Sen Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu ise “Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde halen öğretmen olarak çalışan, Abdullah Ayata’nın yazdığı ‘Bohçadaki Sırlar’ ve ‘Düş önüme yalnızlığım’ isimli, gençlerimizin ve toplumumuzun ahlaki yozlaşmasına ve cinsel istismara zemin hazırlayıcı kitaplarının Kayseri Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı’nın desteği, Kayseri Milli Eğitimdeki sorumsuz idareciler tarafından okuyup incelemeden okullarda dağıtılmasını talihsizlik olarak değerlendiriyor, olayda ihmali görülen sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.





“Akıl bir işin sonunu düşünmektir”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, “Yapılan, planlanan işin sonunda fayda mı zarar mı getireceğini hesap edemeyen insanlar 'Şehrimi tanıtmaya gönüllüyüm' çalışması altında çalışma yapmasınlar. Çalışma yapmadıkları takdirde bu şehir için çok daha faydalı iş yapmış olacaklardır. Daha önce yayınlanan kitapları birçok müstehcenlik içermesine rağmen, bu konu göz ardı edilerek, çocukların okuması için Kayseri Valiliği ve Oran Kalkınma Ajansı desteği ile kitap yayınına göz yumanlar bu işin hesabını mutlaka vermelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ‘eğitim konusunda geçmişte yapılan hataları yapmayacağız.’ demesine rağmen hatada ısrar edilmesi üzücü bir durum. Konu kitapların toplatılması ile kapatılamayacak bir husustur.” açıklamasını yaptı.



“Yazarlık paradan daha önemlidir”

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek de “Yazarın neyi yazıp neyi yazmaması gerektiğine karar vermek bizim işimiz ve görevimiz değildir. Tüm dünyada olduğu gibi çocuklarımızın neyi okuyacaklarına doğru karar vermek zorunludur. Toplumsal uyarı görevini yerine getiren tüm tarafları bu çizgide kutlarız. Yazarlık, parasal varlık kazanmaktan daha önemli bir görevdir. Herkesi bu duyarlılık çizgisine davet ediyoruz.” diye konuştu.





Valilikten açıklama

Öte yandan konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Valilik, toplam 380 adet bastırılan kitapların iki ilçeye çok az sayıda dağıtıldığını, konu hakkında inceleme ve araştırma yapmak üzere müfettiş görevlendirildiği belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bazı Ulusal ve Yerel basın organlarının 6 Mart 2018 tarihli nüshalarında; İlimiz Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünce sürdürülen ‘Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm’ isimli proje kapsamında bastırılan iki kitaba yönelik olarak haberler yer almıştır.

Belirtilen proje kapsamında on beş farklı kitap hazırlanmış olup, haberlere konu olan iki tanesinden ise toplam 380 adet bastırılmıştır. Bu kitapların her birinden iki ilçemizde çok az sayıda dağıtılmış olup, basın organlarında yer alan haberlere istinaden geri alınmak suretiyle konu hakkında inceleme ve araştırma yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir.



İlimiz Valisinin belirtilen kitaplarda önsözü bulunduğuna ilişkin yorumlar hususunda ise; bahse konu “önsöz” genel manada olup mezkûr proje kapsamında basılan on beş kitabın tümünde yer almaktadır.



Projenin Amacı;

Kayseri ilinde henüz yeteri kadar tanınmamış olan değerli şahsiyetlerin hayatlarının ve değerlerinin tanıtımının yapılması,

Kayseri ili tarihi eserlerinin tanıtımının yapılması

Kayseri ili turizm değerlerinin tanıtımının yapılarak katılımı sağlanan öğrencilerin söz konusu değerler hakkındaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi,

Olarak belirlenmiş olup, basılan on beş kitabın tamamında yer alan “önsöz” bu amaçla kaleme alınmıştır.

Konuya ilişkin tüm yasal prosedür hassasiyetle yerine getirilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



