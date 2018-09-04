Sosyal medyadan PKK’yı övücü video paylaşan sanığa hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık H.K. ile avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaasında sanığın sosyal medya hesabından terör örgütleri PKK/KCK propagandası yaptığı, 2011 yılında cebir, tehdit ve bu yönlere teşvik edecek 3 adet video paylaştığının tespiti ile ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İşçi 29 yaşındaki sanık H.K., o paylaşımlarla herhangi bir alakası olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık H.K.’ye ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu gözeterek bu cezanın 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

