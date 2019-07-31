Sosyal Yardımlarda Verimlilik Sistemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, ilçe belediyelerinin sosyal hizmet birimleriyle bir toplantı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda “Sosyal Hizmet Bilgi Sistemi” tanıtıldı.



Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sosyal hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde verilmesi için bir yazılım geliştirildiğini ifade eden Mehmet Ali Karcıoğlu, bu yazılımla Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki sosyal hizmete ihtiyaç duyanlarla ilgili verilerin toplanacağını söyledi. Karcıoğlu, sistem sayesinde ortak veri tabanı oluşturulacağını ve gerçek ihtiyaç sahibine daha etkin ve verimli bir şekilde yardımların ulaştırılacağını kaydetti.

