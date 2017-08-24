Spor adamlarından Elmalı’ya teşekkür ziyareti

Ziyarette konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Lisesi’nin Kayseri’de sporun gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Eskici, “Türkiye’de 2004-2005 öğretim yılında spor liseleri hayata geçti. 13 yıllık gecikmede olsa Kayseri’ye böyle bir liseyi kazandırdığı için spor camiası ve sporcularım adına müdürümüze teşekkür ederim. İnanıyorum ki tarih Kayseri’ye bir spor lisesi kazandırıldığını yazacak. Müdürümden bundan sonrada bu şekilde kalmasını değil, tematik liselerde yapılarak Kayseri’de sporun gelişimine katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

ASKF Başkanı Musa Soykarcı ise, “Kayseri’de spor lisesi açılacağını ilk duyduğumda çok heyecanlandım. 13 yıl önce açılan spor liselerinin 61.’si ilimize açılıyor. Bu okul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak bizim hayalimizdi. Spor lisesinin açılmasından dolayı çok büyük gurur duyduk. Bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Başarılı sporcuları yetiştirmek adına bu okulun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu okulun gelişmesi için bize düşen görev ne varsa her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, “Burada göreve başladığım ilk günden itibaren burada yapılmasını istediğim birçok proje vardı. Bunlardan bir tanesi de spor lisesiydi. Spor lisesi için bir girişimde bulunmuştuk ve Bakanlığımızda bu işe hep sıcak bakıyordu. Bu lisenin açılmasında siyasilerimizin ve Sayın Valimizin katkısı çok büyüktür” şeklinde konuştu.