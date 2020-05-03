Spor A.Ş.’de durmak yok Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., Covid 19 süreci ve Ramazan ayına rağmen etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Her gün farklı mahallelerde yaptığı etkinliklerle evlerinde kalan Kayserililere moral kaynağı olan Spor A.Ş. bu kez Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeydi.

Büyükşehir Belediyesi, Spor A.Ş., sporu sevdiren etkinliklerini Covid 19 sürecinde mahallelere taşıdı. Her gün bir mahallede etkinlikler gerçekleştiren Spor A.Ş. ekipleri, bu kez Aşık Veysel Bulvarı’ndan başlayarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin tüm cadde ve sokaklarını gezdi.

Spor A.Ş. ekiplerinin müzik eşliğinde yaptıkları spor ve dans gösterilerine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan Kayserililer balkon ve pencerelerinden eşlik etti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında çalınan mehter marşlarına ise vatandaşlar ay yıldızlı bayrağımızı balkonlarından sallayarak katıldı.

Etkinlikleri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da takip etti. Somtaş ve Spor A.Ş. eğitmenleri zaman zaman balkon ve pencerelerde bulunan çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti. Etkinlikler süresince yapılan anonslarda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamları iletildi ve “evde kal” çağrısı yinelendi.

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