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Sprey Boyalı Tarih!

Sahabiye mahallesindeki tarihi Ulu Hatun Türbesi’nin ve Hacip Çavlı Kümbeti’nin üzerindeki ve çevresindeki sprey boyayla yazılan yazılar, görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Sprey Boyalı Tarih!

Sahabiye mahallesindeki 12’inci yüzyılda Selçuklu Dönemi’nde yapılan tarihi Hacip Çavlı Kümbeti’nin çeşitli yerlerinde ve çevresindeki duvarlarda, sprey boyayla yazılan yazılar kümbetin tarihi özelliğine zarar veriyor. Yazıları yazan kişi ya da kişilerin kim olduğu bilinmezken, sprey yazılar tarihi kümbette görüntü kirliliği oluşmasına yol açıyor. Kümbette yer alan yazılarda, isimler, karalamalar ve ilginç cümleler yer alıyor.

Sahabiye mahallesinde sprey boyayla yazılar yazılan ve karalamaların yer aldığı bir diğer tarihi eser de Ulu Hatun Türbesi. Türbenin giriş kısmında tıpkı kümbette olduğu gibi çeşitli isimlerin ve karalamaların yer aldığı sprey boyalı yazılar görünüyor.

Her iki tarihi eser de sprey boyaların yol açtığı görüntü kirliliğinin giderilmesini bekliyor.
 

Ekrem Nazlı

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