Su altında kalan köyleri ortaya çıktı, çocukluk anıları canlandı

Kayseri’de Yamula Barajı’nın yapıldığı zamanda boşaltılan Kuşçu köyü, baraj sularının arttığı dönemde tamamen su altında kaldı. Sıcaklıkların etkisiyle baraj suları çekilince, sular altında kalan köy de gün yüzüne çıktı.

Kuşçu Belediye Başkanı olarak 25 sene görev yapan ve köyün Kocasinan Belediyesi’ne bağlanmasıyla beraber muhtar olarak görevini sürdüren Ali Osman Uslu da suların çekilmesiyle beraber baraj kenarında anılarını tazeledi.

Kuşçu’nun köklü bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Uslu, “Burası Sümerlere ve Hititlere dayanan bir yerleşim yeridir. Eskiden kullandığımız tarım kredi kooperatifi ve camilerimiz su altında kaldı. Okullarımız, Kur’an kurslarımız ve sağlık ocaklarımız suyun altında kaldı. Su seviyesi bu sene sıcaklığın fazla oluşundan dolayı baya düştü. Neredeyse 50 metreye kadar dayandı. Bizim gençliğimizde köyümüz baya hareketliydi. Bizim burası belediyelikti. Belediyeyi aldılar ve Kocasinan Belediyesine bağlandı” ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Ali Osman Uslu, bütün çocukluğunun sular altında kalan yerleşim yerinde geçtiğini belirterek, “Her türlü oyunları oynardık. Televizyon ve internet yoktu. Büyüklerimiz konuşurlardı, bize hikaye anlatırlardı. Şimdi onları özlüyoruz. Halen rüyalarımı bu köyle ilgili görüyorum. Yukarıya taşındıktan sonra rüya görmedim. Çocukluğumuz orada geçtiği için öyle anılarımız var” dedi.

