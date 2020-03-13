SU BORCU VE KESİNTİLERİ 3 AY ERTELENDİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere destek olmak amacıyla, Kayseri’de borcundan dolayı suyu kesilecek olan konut abonelerinin su kesintilerinin ve borçlarının 3 ay ertelendiği duyuruldu.

13 Mart 2020 Cuma 10:40