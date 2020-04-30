Sucuk-Ekmekli moral Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid 19’un psikolojik etkilerini azaltmak için çeşitli etkinliklerle moral aşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez Melikgazi Kız Yurdu’nda karantinada bulunanlar için mangal yakıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:42