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Sucuk-Ekmekli moral

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Covid 19’un psikolojik etkilerini azaltmak için çeşitli etkinliklerle moral aşılamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez Melikgazi Kız Yurdu’nda karantinada bulunanlar için mangal yakıldı.

Sucuk-Ekmekli moral
Covid 19 tedbirleri çerçevesinde evlerinde kalmak zorunda olanlar ya da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmanlarda veya yurtlarda karantina altında bulunanlar için Büyükşehir Belediyesi’nce moral veren etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yurt dışından geldikleri için Melikgazi Yurt Müdürlüğü’nde karantina altında tutulanlara Büyükşehir Belediyesi tarafından mangalda sucuk ekmek yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yurt bahçesine mangal kuruldu ve burada yapılan sucuk-ekmekler yurtta kalan yaklaşık 200 kişiye dağıtıldı. Melikgazi Kız Yurdu Müdürü Bircan Aydemir; yurtlarında halen Özbekistan, Etiyopya ve Irak’tan gelen 200 kişinin 14 günlük karantinada olduklarını ifade ederek, misafirleri için sucuk ekmek ikramından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.
 

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