 “SUDA İNDİRİM YOK”

Kocasinan Belediyesi MHP’li meclis üyesi Kazım Yücel, 60 kilometre uzaktan Ankara’ya su getiren Büyükşehir Belediyesi’nin “oybirliğiyle” su fiyatlarını yüzde 17 indirdiğine dikkat çekerek, “Elinizi değdiğiniz yerden su çıkıyor bari şu kadar sıkıntılı günlerde yüzde 15 indirim yapılsın da vatandaşın bütçesine biraz katkı olsun. Vatandaşa bizi düşünüyorlar diye moral olsun” dedi.



Sosyal medyada Kayseri’de de su fiyatlarının indirilmesi yönünde yüzlerce çağrı ve yorum yapan vatandaşlar, “Ankara’da bile oluyorsa Kayseri’de dünden su fiyatları indirilmeli. Ama Başkan Çelik’in derdi dar gelirli vatandaşa yardımcı olmak değil ki, kendi maaşlarını alacak, makam araçlarının falan paralarının ödeneceği geliri sağlamak. Vatandaş ödesin de nasıl öderse ödesin diyorlar, bizi düşünen yok. Halbuki aylık 30-40 liralık kazanç bile bizler için çok önemli” diye tepkilerini dile getiriyor.



