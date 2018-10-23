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Süleyman Kamçı: “PTT gözde kuruluşlarımızdan bir tanesi”

Kayseri PTT Baş Müdürü Recep Türkyılmaz, PTT‘nin 178. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret etti.

Süleyman Kamçı: “PTT gözde kuruluşlarımızdan bir tanesi”

Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, PTT’nin Türkiye’nin gözde kuruluşlarından biri olduğunu söyleyerek, “PTT bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptı, bugünde modern hayata ayak uydurdu. Günümüzde PTT’nin yapmadığı iş kalmadı gibi. Şuanda Türkiye’nin gözde kuruluşlarından birisidir. Bu anlamda güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Eskiden PTT deyince, mektup, telgraf, telefon anlamında konuşuluyordu. Bugün ise modern hayatın gerektirdiği bütün hizmetlere el atmış durumdadır. Güzel hizmetler yürütüyor, köklü bir kuruluşumuz” ifadelerini kullandı.

PTT Baş Müdürü Recep Türkyılmaz da, “23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, 2 asra yakın geçmişi bulunan PTT’nin bugün 178. Kuruluş yıldönümünü vatandaşlarımızla ve çalışanlarımızla birlikte kutlamanın huzuru içerisindeyiz. PTT geçmişe nazaran her geçen gün kendini yenileyerek bankacılık ve e ticaret, posta alanlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Kayseri’de her geçen gün nüfus arttığı gibi nüfusa paralel olarak da müşterilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek adına personel sayımız her yıl artmaktadır. Bundan dolayı iş yeri sayımızda artmaktadır” şeklinde konuştu.
 

İHA

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