“Sultan Sazlığı” için karar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı ile ilgili alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan “Kesin korunacak hassas alan” kararı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç her yönüyle turizm şehri yapmak istedikleri Kayseri’nin en önemli değerleri arasından Sultan Sazlığı’nın da bulunduğunu belirtti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:21