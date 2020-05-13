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“Sultan Sazlığı” için karar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı ile ilgili alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan “Kesin korunacak hassas alan” kararı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç her yönüyle turizm şehri yapmak istedikleri Kayseri’nin en önemli değerleri arasından Sultan Sazlığı’nın da bulunduğunu belirtti.

“Sultan Sazlığı” için karar
Sultan Sazlığı’nın 300’ü aşkın kuş türü ve 600 bini aşkın su kuşuna sahip bulunduğunu ve bu yönleriyle ülkemizin en önemli doğal alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirildiğini söyledi. Yapılan değerlendirme sonucunda Yeşilhisar-Yahyalı ve Develi sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı alanının kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle alınan kararın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kurumsal

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Kesin Korunacak Hassas AlanSULTAN SAZLIĞIKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
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