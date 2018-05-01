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SULTAN SAZLIĞI'NA ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne olan ziyaretçi akını bölgeyi hareketlendiriyor.

SULTAN SAZLIĞI'NA ZİYARETÇİ AKINI
Erciyesin kuzeyinde Kayseri merkeze 70 km uzaklıktaki, Sultan Sazlığı ev sahipliği yaptığı 300 civarında kuş türü ve 400'e yakın bitki türünü gözlemlemek isteyenler havaların da ısınmasıyla birlikte bölgeye akın ediyor. Yeni doğacak olan çocuklarının anısına fotoğraf çektirmek için Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ni seçen çift, "Dünyanın en nadide yerlerinden olan Sultan Sazlığına geldik ve herkesi Sultan Sazlığını görmeye davet ediyoruz" dedi. 

Sultan Sazlığı'na gelen ziyaretçileri fayton ile gezintiye çıkaran işletmeci ise, "Hafta sonları günde 25 tur atıyoruz. Turlar Sultan Sazlığı girişinden başlayarak gölün kenarına kadar devam ediyor. Bir turumuz yaklaşık 25 dakika sürüyor" diye konuştu. 

İHA

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