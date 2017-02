Suriyeliler Derneğinden kınama ve sağduyu çağrısı

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği şehrimizde Suriyelilerin karıştığı ve ölümle sonuçlanan kavga ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasına Maide Suresi 32. ayetin meali ile başlayan Marangozoğlu “Suriye'de 2011 senesinde patlak veren savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimiz Kayseri ilimize 2014 senesinde gelmeye başladılar. Bugün kayserimizde yaklaşık 70 bin Suriyeli geçici koruma sahibi olarak ikamet etmektedir. Bu kardeşlerimiz, ülkemizin kanunlarına saygılı bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu kardeşlerimizin yüzde yüzü Müslüman ve Sünni mezhebindendir. Bundan dolayıdır ki Suriyeli nüfusunun fazla olmasıyla birlikte yaşanan problemler asgari seviyededir. Şu da bir gerçek ki Suriyeli kardeşlerimiz adını kirleten ve onları sıkıntıya sokan, misafir olmanın gereğini bilemeyecek kadar cahil ve kötü emelleri için her şeyi yapan hain Suriyelilerin olabileceği de bir gerçektir. Vatandaşlar olarak bu hainlerden bizim rahatsız olduğumuz kadar Suriyeli misafirlerimiz de rahatsız olmaktadırlar.” dedi.

Sağduyuya davet

Hafta başında Melikgazi İlçesi Küçük Mustafa Mahallesi'ndeki bir parkta üç Suriyeli gencin işlediği menfur cinayeti bütün Suriyeliler adına kınadıklarını ve lanetlediklerini kaydeden Marangozoğlu, “Vefat eden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Yaklaşık iki buçuk sene önce Ramazan Bayramı günlerinde Eskişehir Bağları'nda Suriyeli Misafirlere saldırıp araçlarını ve işyerlerini parçalamaya yönelik eylemi o gün nasıl kınayıp fitneye engel olmak amacıyla Suriyelileri sükûnete ve sağduyuya davet ettiysek şimdi de aynı hassasiyetle toplumsal patlamaya mahal vermemek için değerli vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Aileleriyle birlikte sınır dışı edilsinler”

“Bu menfur cinayeti işleyen cani ve hainlerin haklarında en ağır cezai işlemlerin uygulanmasını ve bir an evvel aileleriyle birlikte sınır dışı edilmelerini yetkililerden talep ediyor ve bu olayla yakından ve uzaktan ilgisi olmayan Suriyeli kardeşlerimizin okullarına, işlerine ve normal hayata devam etmelerini temenni ediyoruz.” diyen Marangozoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çünkü yüce Allah Kuran-ı Kerim'de "Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez. Yükü (günahı) ağır gelen kimse onu taşımak için (başkasını) çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey yüklenmez" buyurmaktadır. Bundan dolayıdır ki, olayla yakından uzaktan ilgisi olmayanların bizim din kardeşlerimiz olduğunu ve onların canlarının, mallarının ve ırzlarının bütün insanlar gibi saygın ve dokunulmaz olduğunu ifade etmek istiyoruz.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği olarak bu çirkin cinayeti işleyenleri şiddetle kınayıp lanetliyor ve değerli halkımızı, ins ve cin şeytanlarını sevindirecek fitneye sebebiyet verebilecek her türlü eylemden uzak durmaya ve sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz.”

Haber: Bünyamin Gültekin