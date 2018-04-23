Suriyeliler Ensar Derneği yenilendi

2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaştan kaçıp Kayseri’ye sığınan Suriyeli Muhacirler, Ensar görevini üstlenmek, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle bilinçlendirmek, görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, dilek ve taleplerini ilgili mercilere iletip koordinasyonu sağlamak ve böylece sosyal uyum sürecine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında kurulan Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, olağanüstü Genel Kurula giderek yeni yönetim ve denetim kurullarını belirledi.

Dernek binasında yapılan genel kurula, 35’in üzerinde üye ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu temsilcileri katıldılar.

Divan Başkanlığını, Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş’ın yaptığı Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim raporlarının okunup kabul edilmesinin ardından yeni yönetim ve denetim kurullarının belirlenmesi için seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda şu isimler Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçildiler;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Uğurcan Yıldırım

Eyemen Hüseyin

Savaş Tekin

Selvinaz Ayhan

Zekeriya Jasem Muhammed



Denetim Kurulu Asil Üyeler

Ahmet Taş

Recep Çamdalı

Ahmet Bakkar



Seçimlerin ardından söz alan Dernek Başkanı Muzaffer Marangozoğlu, Ensar olmanın hem Kuran'da hem de Sünnet'te övülen büyük bir onur olduğunu belirterek zor şartlarda kurup bugünlere getirdikleri derneğin çalışmalarına bugüne kadar emek verenlere teşekkür etti ve helallik istedi. Marangozoğlu, yeni Yönetim Kurulu Başkanı Uğurcan Yıldırım ve kurul üyelerine tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini sunarak başarılar diledi.

Divan Başkanı Ahmet Taş, Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine başarılar dileyerek ilkeli, sorumlu ve gayretli hizmetlerinde, her zaman olduğu gibi, Gönüllü Kuruluşlar olarak ellerinden geldiğince Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği’ne yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Kurum Haberi

