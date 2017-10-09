SURiYELiLER FUTBOL TURNUVASINDA BULUŞTU

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İncesu İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuvaya, Kayseri'den 2, Gaziantep ve Adana'dan birer takım katılıyor.

Turnuva ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Marangozoğlu, turnuvanın 3 hafta süreceğini, maçların pazar günleri oynanacağını söyledi.



Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün kendilerine her türlü imkanı sunduğunu belirten Marangozoğlu, "Amacımız, sporun güzel ruhunu, centinmenliğini konuşturarak kardeşliğimizi pekiştirmek, sevgi ve dostluğu artırmak. Bunu bir deneme olarak yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da genişleterek devam ettirmek istiyoruz. Türkiye'deki amatör kulüplerle bu turnuvayı düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.



Marangozoğlu, turnuvaya katılan takımlarda Suriye Milli Takımı'nda forma giyen 5 oyuncunun bulunduğunu da sözlerine ekledi.



Turnuva ekiplerinden Adana Emel Şamspor'un teknik direktörü Hasan Al Dahir de böyle bir organizasyonun düzenleneceğini öğrendiğinde çok heyecanlandığı vurgulayarak, "Ben 2010 yılında Suriye'de milli takıma çağırıldım. Bir kaç maçta forma giyme şansı buldum. En son Afrika Kupası'nda Libya-Suriye maçında sahaya çıkmıştım. Sonra Türkiye'ye geldik. Burada lisans sıkıntısı çektiğimiz için futbolculuk yapamıyoruz. Ben, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışıyorum. Turnuvada eski günlerimi hatırladım." ifadelerini kullandı.



Kayseri Ensarspor oyuncusu Haydar Cebrini de 2 yıldır Kayseri'de yaşadığını ve ülkesinde 2. ligde forma giydiğini kaydetti.



Bu turnuva ile Suriye'de futbol oynadığı günlere gittiğini belirten Cebrini, ülkesinden linsansını alamadığını, bu sorunu aşarak bir an önce sahalara dönmek istediği vurguladı.

AA